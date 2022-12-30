«Чебурашка». Создатели о фильме

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Спутник телезрителя «Особо опасна»: Пушки детям не игрушки В ночь с 29 на 30 декабря, 00:00, ТВ-3

Новости кино Третья часть мелодрамы «Лед» и «Воланд» получат поддержку Фонда кино Финансированием обеспечат производство 14 кинопроектов

Новости кино Федор Бондарчук выступит шоураннером исторической драмы «Челюскин. Первые» Съемки сериала начнутся в начале 2023 года

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