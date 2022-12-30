«Чебурашка». Актёры о фильме №6

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Новости кино Федор Бондарчук выступит шоураннером исторической драмы «Челюскин. Первые» Съемки сериала начнутся в начале 2023 года

Главная тема Российская анимация на краю штормового каньона: итоги 2022 года Павел Шведов — о том, а что же случилось

Обзор сериалов Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей А также провалы и худшие проекты года

Спутник телезрителя «Особо опасна»: Пушки детям не игрушки В ночь с 29 на 30 декабря, 00:00, ТВ-3

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