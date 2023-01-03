«Нюрнберг»

Рецензии на фильмы
Новое прочтение советской классики – с симпатичным компьютерным зверьком и не крокодилом, но Геной, в исполнении Сергея Гармаша
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В главных ролях — Максим Аверин, Мария Куликова и Елена Яковлева
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Режиссёр переживают личную потерю
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Итальянскому режиссеру и сценаристу было 83 года
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В ночь с 3 на 4 января, 01:45, МАТЧ!
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