«Освобождение». За кадром на английском языке

что почитать?

Дмитрий Крымов попал в больницу после пожара в своей квартире в Нью-Йорке

Павел Прилучный снова прожигает жизнь, но теперь пытается найти общий язык с дочерью

Новогодний телеспектакль с Иваном Ургантом сняли с эфира

«Астерикс: Земля богов» // Старая сатира о самом главном

Реальности нет, но вы держитесь

Док небесный: неигровое кино в 2022 году

Рецензии на фильмы

Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых

Новое прочтение советской классики – с симпатичным компьютерным зверьком и не крокодилом, но Геной, в исполнении Сергея Гармаша