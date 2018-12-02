«Жизнь Раз»

анонс

Простой рабочий предпенсионного возраста из российской глубинки становится сенсацией в мире современного искусства, занимаясь уринальной живописью.

2 декабря

«В метре друг от друга»

Влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, но чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила.