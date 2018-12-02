«Жизнь Раз»

Фестивальная колонка
Рекомендации Марии Кувшиновой
Ролики фильмов
Ингеборга Дапкунайте
спустя десятилетия приезжает посмотреть, как низко опустились ее одноклассники.
Ролики фильмов
Простой рабочий предпенсионного возраста из российской глубинки становится сенсацией в мире современного искусства, занимаясь уринальной живописью.
Ролики фильмов
Влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, но чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила.
Новости кино
Пополнение в новом проекте британского постановщика.
Новости кино
Режиссер оригинального аниме выступит консультантом проекта.
Новости кино
Актер ведет переговоры о съемках в фильме Disney.
Новости кино
Главные роли в сериале сыграли исполнили Иван Оганесян, Александр Ляпин и Карина Андоленко.
Ролики фильмов
Молодая учительница математики Ольга Лерман
берется за раскрытие преступлений в уездном городке.
Спутник телезрителя
1 декабря, 20-30, Рен-ТВ
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