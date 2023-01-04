«Душа пирата»

Новости кино
Ранее в такие сроки это не удавалось ни одной российской картине
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Бескрайнее поле экспериментов
Спутник телезрителя
2 января, 21:20, ОТР
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Самые ожидаемые интернет-релизы января по версии Кино-Театр.Ру
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Реальности нет, но вы держитесь
Обзор сериалов
Павел Прилучный снова прожигает жизнь, но теперь пытается найти общий язык с дочерью
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Бытовая трагедия о давлении не только на мужчин
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Режиссёра госпитализировали из-за отравлением угарным газом
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