«Зелёные коты»

Новости кино
Интервью
Интервью с актером кино и телевидения в день его рождения
Ролики фильмов
Сергей Маковецкий
выходит из тюрьмы после долгих лет заключения и пытается влиться в современный социум.
Новости кино
Алексей Макаров
вернулся к роли майора уголовного розыска Андрея Кубанкова.
Ролики фильмов
Новости кино
Церемония вручения Пятой Национальной анимационной премии состоится 8 апреля.
Новости театра
Звёзды получили роли в спектакле по пьесе Лэнфорда Уилсона «Сожги это».
Ролики фильмов
Младший сын возвращается домой, чтобы помочь отцу и братьям выполнить прибыльный заказ по заготовке леса.
Новости кино
Постановку доверят Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияме, а Синъитиро Ватанабэ выступит творческим продюсером сериала.
Фестивальная колонка
Рекомендации Марии Кувшиновой
Ролики фильмов
Лучший способ выяснить отношения — это оказаться перед лицом смерти.
Спутник телезрителя
1 декабря, 20-30, Рен-ТВ
обсуждение >>