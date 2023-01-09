«Верблюжья дуга»

Спутник телезрителя
9 января, 23:40, СТС
Спутник телезрителя
6 января, 9:50, СТС
Спутник телезрителя
7 января, 09:55, СТС
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Кажется, желание Ридли Скотта повторить успех оригинального фильма все-таки близко к осуществлению
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Актер — об экспериментах «Клипмейкеров» и работе над собственными кинопроектами
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Пока семейная лента о милом ушастом зверьке находится на пятом месте в списке самых кассовых российских фильмов
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