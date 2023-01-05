Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Прогулки с динозаврами 3D»

трейлер

5 января 2023
Динозаврику Патчи предстоит стать лидером и спасти своих сородичей


видео добавил посетитель Наталья1982
персоны
Ангури РайсКарл Урбан
фильмы
Прогулки с динозаврами 3D

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
боевик, триллер, шпионский фильм
США, 2023
Битва шефов
комедия
Испания, 2022
Каспер: Легенда возвращается
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Кровь
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Одни на каникулах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Нидерланды, Швейцария, 2022
Умка
детский фильм
Россия, 2022
Клипмейкеры
биография, комедия
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram