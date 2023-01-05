«Прогулки с динозаврами 3D»

Новости кино
Джеб Стюарт расстался с адаптацией игровой серии из-за «переезда исполнительных продюсеров из Лос-Анджелеса в Лондон»
Лайфстайл
Актриса снялась в новом кампейне аромата My Way
Интервью
Актер — об экспериментах «Клипмейкеров» и работе над собственными кинопроектами
Лайфстайл
Состояние режиссёра оценивается как тяжёлое
Обзор сериалов
Как устроен сериал, который почти вернет ваш 2005-й
Спутник телезрителя
7 января, 09:55, СТС
Новости кино
Дженна Ортега вернется в академию «Невермор»
Новости кино
И еще два небезынтересных топа
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