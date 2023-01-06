«Барби: Балерина в розовых пуантах». Трейлер на английском языке

Новости кино
Кажется, желание Ридли Скотта повторить успех оригинального фильма все-таки близко к осуществлению
Лайфстайл
Детективы из соцсетей опять оказались правы
Интервью
Актер – о сериале «Стрим», школьном буллинге и закрытии «Гоголь-центра»
Новости кино
Инсомния, ниндзя и зомби в рождественском дайджесте
Новости кино
Разговорчивая четверка – Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин – вернется на экраны 2 февраля
Спутник телезрителя
9 января, 23:40, СТС
Интервью
Актер — об экспериментах «Клипмейкеров» и работе над собственными кинопроектами
Лайфстайл
Кинофестиваль в Палм-Спрингс
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