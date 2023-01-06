«LEGO Звёздные войны: Хроники Йоды — Атака джедая». Трейлер на английском языке

Новости кино
Кажется, желание Ридли Скотта повторить успех оригинального фильма все-таки близко к осуществлению
Лайфстайл
Кинофестиваль в Палм-Спрингс
Анимация
Вспоминаем культовое аниме в честь выхода нового сериала о Вэше-Урагане
Интервью
Актер — об экспериментах «Клипмейкеров» и работе над собственными кинопроектами
Лайфстайл
У дочери актёра Евдокии родилась дочка
Обзор сериалов
Как устроен сериал, который почти вернет ваш 2005-й
Новости кино
Ему было 65 лет
Новости кино
Разговорчивая четверка – Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин – вернется на экраны 2 февраля
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