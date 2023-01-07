«Я «любила» мужа»

Рецензии на фильмы
Режиссер «Квадрата» и «Форс-мажора» становится лауреатом фестиваля второй раз подряд
Спутник телезрителя
4 января, 09:25, СТС
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Новогоднее путешествие с сериалом «Постучись в мою дверь»
Спутник телезрителя
6 января, 9:50, СТС
Новости кино
Пока семейная лента о милом ушастом зверьке находится на пятом месте в списке самых кассовых российских фильмов
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Монохромные портреты
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Бескрайнее поле экспериментов
Обзор сериалов
Светлана Иванова в продолжении популярного сериала
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