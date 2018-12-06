«На берегу мечты»

Новости кино
Объявлены номинанты на 76-ю премию, присуждаемую Голливудской ассоциацией иностранной прессы.
Ролики фильмов
Маленькая девочка из детского дома встречает молодого парня, вернувшего из Чечни.
Лайфстайл
Московская премьера драмы «Хрусталь»
Новости кино
За звание лучшего иностранного фильма также поборются ленты «Девочка»
, «Капернаум»
и «Работа без авторства».
Новости кино
Ролики фильмов
Краткий курс по соблазнению кикиморы.
Новости кино
Антон Долин рассказал о планах журнала на ближайший год.
Ролики фильмов
История любви, которая не всем пришлась по вкусу из-за разницы в росте.
Спутник телезрителя
6 декабря, 01-00, Матч-ТВ
Ролики фильмов
Переосмысленная история Каина и Авеля в наше разобщенное время.
Интервью
Главный французский актер о том, сложно ли играть помятых жизнью мужчин и как начать в 50 лет жизнь с чистого листа
Спутник телезрителя
5 декабря, 09-30, СТС
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