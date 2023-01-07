«Пираты: Банда неудачников»

Анимация
Вспоминаем культовое аниме в честь выхода нового сериала о Вэше-Урагане
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Режиссёр опроверг версию зрителей
Лайфстайл
Детективы из соцсетей опять оказались правы
Обзор сериалов
Как устроен сериал, который почти вернет ваш 2005-й
Интервью
Актер — об экспериментах «Клипмейкеров» и работе над собственными кинопроектами
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Кинофестиваль в Палм-Спрингс
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Инсомния, ниндзя и зомби в рождественском дайджесте
Новости кино
Кажется, желание Ридли Скотта повторить успех оригинального фильма все-таки близко к осуществлению
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