«Легенда о Корре». Трейлер на английском языке

что почитать?

Вспоминаем культовое аниме в честь выхода нового сериала о Вэше-Урагане

Счастье, всем, даром: «Триган» — классика постапокалиптического вестерна

В сиквеле «Достать ножи» не задумывалась пародия на Илона Маска

Детективы из соцсетей опять оказались правы

Обзор сериалов

Ангел ада без головы: одиночество, Сансара и байкеры в аниме «Токийские мстители»

Как устроен сериал, который почти вернет ваш 2005-й