«Война миров: Голиаф». Трейлер на английском языке

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Люди готовились к следующей битве с инопланетянами — на этот раз они создали мощный треножник «Голиаф»

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