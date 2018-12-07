«Почти среда»

Лайфстайл
Актер ответил на все обвинения
Новости кино
Актёр отказался от роли ведущего из-за негативной реакции ЛГБТ-сообщества.
Новости кино
Картина Дмитрия Калашникова объявлена лучшим неигровым фильмом.
Ролики фильмов
Вероника идет на важное свидание: выходит из дома на рассвете вторника и путешествует по Москве до рассвета среды.
Новости театра
18 января пройдёт мировая премьера нового спектакля канадского театра-цирка «7 пальцев».
Рецензии на фильмы
Антиутопичсекий стим-панк, спродюссированный Питером Джексоном
Новости кино
Объявлены номинанты на 76-ю премию, присуждаемую Голливудской ассоциацией иностранной прессы.
Ролики фильмов
Маленькая девочка из детского дома встречает молодого парня, вернувшего из Чечни.
Ролики фильмов
Краткий курс по соблазнению кикиморы.
Ролики фильмов
История любви, которая не всем пришлась по вкусу из-за разницы в росте.
Спутник телезрителя
6 декабря, 01-00, Матч-ТВ
Интервью
Главный французский актер о том, сложно ли играть помятых жизнью мужчин и как начать в 50 лет жизнь с чистого листа
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