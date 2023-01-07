«Аэротачки»

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Кажется, желание Ридли Скотта повторить успех оригинального фильма все-таки близко к осуществлению

Звезда «Нормальных людей» Пол Мескаль готовится к главной роли в сиквеле «Гладиатора»

Разговорчивая четверка – Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин – вернется на экраны 2 февраля

«Отвинтаж»: Гарик Харламов и Дмитрий Нагиев в трейлере новой части комедии «О чем говорят мужчины»

Вспоминаем культовое аниме в честь выхода нового сериала о Вэше-Урагане

Счастье, всем, даром: «Триган» — классика постапокалиптического вестерна

Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг

Детективы из соцсетей опять оказались правы

Ему было 65 лет

Не стало писателя и сценариста сериала «Участок» Алексея Слаповского

Обзор сериалов

Ангел ада без головы: одиночество, Сансара и байкеры в аниме «Токийские мстители»

Как устроен сериал, который почти вернет ваш 2005-й