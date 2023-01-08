«Психопаспорт 3: Первый инспектор». Трейлер с английскими субтитрами

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Актер – о сериале «Стрим», школьном буллинге и закрытии «Гоголь-центра»

Семён Штейнберг: «Геройский поступок сделать легко, но решиться на него тяжело»

По версии СМИ, у режиссёра диагностировали коронавирус

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«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

Фильм преодолел отметку в 3 млрд рублей всего за 9 дней проката, а на 10-й опередил «Холопа»