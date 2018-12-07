«Пусть будет Лиза»

Новости театра
Ранее он занимал должность первого заместителя художественного руководителя-директора МХТ имени Чехова
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Ролики фильмов
Елена Махова
хочет восстановить справедливость в борьбе за наследство матери.
Новости кино
Йоханнес Робертс также напишет новую версию сценария.
Лайфстайл
Портман
возмутила обложка журнала 1999 года
Лайфстайл
Актер ответил на все обвинения
Новости кино
Актёр отказался от роли ведущего из-за негативной реакции ЛГБТ-сообщества.
Ролики фильмов
Вероника идет на важное свидание: выходит из дома на рассвете вторника и путешествует по Москве до рассвета среды.
Рецензии на фильмы
Антиутопичсекий стим-панк, спродюссированный Питером Джексоном
Ролики фильмов
Маленькая девочка из детского дома встречает молодого парня, вернувшего из Чечни.
Ролики фильмов
Краткий курс по соблазнению кикиморы.
Спутник телезрителя
6 декабря, 01-00, Матч-ТВ
Интервью
Главный французский актер о том, сложно ли играть помятых жизнью мужчин и как начать в 50 лет жизнь с чистого листа
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