«Разлучница». Трейлер №2

ревью

«Один за другим такая чушь»: Павел Прилучный и Агата Муцениеце раскритиковали российскую поп-сцену

Вероника идет на важное свидание: выходит из дома на рассвете вторника и путешествует по Москве до рассвета среды.

Интервью

Жан Дюжарден: «Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков»

Главный французский актер о том, сложно ли играть помятых жизнью мужчин и как начать в 50 лет жизнь с чистого листа