«Территория-2». Первый сезон за 7 минут

Интервью
Актер – о сериале «Стрим», школьном буллинге и закрытии «Гоголь-центра»
Новости кино
Инсомния, ниндзя и зомби в рождественском дайджесте
Спутник телезрителя
9 января, 23:40, СТС
Новости кино
Пока семейная лента о милом ушастом зверьке находится на пятом месте в списке самых кассовых российских фильмов
Новости кино
Кажется, желание Ридли Скотта повторить успех оригинального фильма все-таки близко к осуществлению
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Алексей Филиппов — о тайных шедеврах и маленьких событиях
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У дочери актёра Евдокии родилась дочка
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Состояние режиссёра оценивается как тяжёлое
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