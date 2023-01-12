«Фриридж». Тизер на английском языке

Новости кино
Разговорчивая четверка – Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин – вернется на экраны 2 февраля
Новости кино
Новости кино
Также в сетку Первого вошел сериал о суррогатном материнстве «Контейнер», его будут выпускать по воскресеньям
Спутник телезрителя
9 января, 23:40, СТС
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 января, 00:55, СТС
Новости кино
Фильм преодолел отметку в 3 млрд рублей всего за 9 дней проката, а на 10-й опередил «Холопа»
Лайфстайл
По версии СМИ, у режиссёра диагностировали коронавирус
Интервью
Актер – о сериале «Стрим», школьном буллинге и закрытии «Гоголь-центра»
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