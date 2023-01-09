«ДЭРИЛ». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
10 января, 20:00, СТС
Анимация
«Ух ты, египетские боги» — никогда Древний Египет не был таким няшным
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 января, 00:55, СТС
Новости кино
Среди полнометражных фильмов по количеству просмотров победу одержали «Ёлки 9
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Новости кино
Сериал стартует в онлайн-кинотеатре Okko 19 января
Лайфстайл
Состояние актёра оценивается как стабильное
Лайфстайл
По версии СМИ, у режиссёра диагностировали коронавирус
Новости кино
Фильм преодолел отметку в 3 млрд рублей всего за 9 дней проката, а на 10-й опередил «Холопа»
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