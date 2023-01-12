«Чон И». Трейлер №2 с английскими субтитрами

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Новости кино Сериал «Нулевой пациент» о вспышке эпидемии ВИЧ в СССР покажут на Первом канале Также в сетку Первого вошел сериал о суррогатном материнстве «Контейнер», его будут выпускать по воскресеньям

Анимация Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах «Ух ты, египетские боги» — никогда Древний Египет не был таким няшным

Лайфстайл Дарья Мороз рассказала об отношениях с бывшим мужем Константином Богомоловым А также о знакомстве их общей дочери с Ксенией Собчак

Лайфстайл Никита Михалков остаётся в реанимационном отделении По версии СМИ, у режиссёра диагностировали коронавирус

Лайфстайл «Нужна сменяемость руководства»: Станислав Садальский о низких рейтингах Первого канала Отсутствие ротации приводит к стагнации