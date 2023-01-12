«Чон И». Трейлер №2 с английскими субтитрами

Новости кино
Также в сетку Первого вошел сериал о суррогатном материнстве «Контейнер», его будут выпускать по воскресеньям
Анимация
«Ух ты, египетские боги» — никогда Древний Египет не был таким няшным
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Гарри Пётр
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А также о знакомстве их общей дочери с Ксенией Собчак
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По версии СМИ, у режиссёра диагностировали коронавирус
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Отсутствие ротации приводит к стагнации
Новости кино
Фильм преодолел отметку в 3 млрд рублей всего за 9 дней проката, а на 10-й опередил «Холопа»
Спутник телезрителя
11 января, 23:40, СТС
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