«Кое-что задаром»

ревью

Новости театра Максим Матвеев и Анна Чиповская удостоены «Звезды театрала» Лучшими спектаклями сезона зрители признали «Гамлета» и «Поминальную молитву».

Новости кино Руперт Уайатт выбыл из адаптации Halo Причиной послужил растянувшийся график производства сериала.

Новости кино Выручка от международной дистрибуции российских фильмов и сериалов увеличилась на 12,5% География продаж расширилась до 154 стран.

Ролики фильмов «Интервью с Богом» А что бы вы спросили, оказавшись перед всемогущим?

Ролики фильмов «Значит любит» Выйти из насильственных отношений и найти уверенность в себе — возможно ли это?