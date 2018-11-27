«Вопреки судьбе»

Ролики фильмов
Влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, но чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила.
Новости кино
Пополнение в новом проекте британского постановщика.
Новости кино
Режиссер оригинального аниме выступит консультантом проекта.
Новости кино
Актер ведет переговоры о съемках в фильме Disney.
Новости кино
Главные роли в сериале сыграли исполнили Иван Оганесян, Александр Ляпин и Карина Андоленко.
Фестивальная колонка
А Павел Лунгин получил приз за вклад в кинематограф
Ролики фильмов
Молодая учительница математики Ольга Лерман
берется за раскрытие преступлений в уездном городке.
Спутник телезрителя
1 декабря, 20-30, Рен-ТВ
Ролики фильмов
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Ролики фильмов
Группа бойцов-сибиряков под командованием младшего политрука Одона Самбуева вступает в бой с элитными частями Вермахта.
Новости кино
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