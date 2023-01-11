Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Жена Робинзона»

трейлер

11 января 2023
Виолетта Давыдовская собирается выйти замуж за друга детства, но тут приходит сообщение, что её бывший муж Кирилл Жандаров обнаружен на необитаемом острове и уже едет домой…


видео добавил посетитель Yevgeniya
персоны
Виолетта ДавыдовскаяАлексей ДемидовКирилл ЖандаровЕвгения РозановаЮлия Силаева
фильмы
Жена Робинзона

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
боевик, триллер, шпионский фильм
США, 2023
Кровь
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Умка
детский фильм
Россия, 2022
Битва шефов
комедия
Испания, 2022
Каспер: Легенда возвращается
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Одни на каникулах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Нидерланды, Швейцария, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram