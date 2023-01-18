«Муж в хорошие руки»

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Спутник телезрителя «Крымский мост. Сделано с любовью!»: Переходи на темную сторону 18 января, 21:45, TV1000 Русское кино

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Интервью Егор Дружинин: «Я не избалован ни кино, ни театральными ролями, и оттого испытываю определенный творческий голод» Популярный хореограф и актер – о «Вампирах средней полосы», булгаковском Воланде и выборе между кино и танцами