«На краю». Отрывок

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Самые ожидаемые зарубежные фильмы ужасов наступившего года в одном обзоре

Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года

«Ух ты, египетские боги» — никогда Древний Египет не был таким няшным

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

Новости кино

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

Фильм преодолел отметку в 3 млрд рублей всего за 9 дней проката, а на 10-й опередил «Холопа»