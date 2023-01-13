«Пакет». Отрывок

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Новости кино «Сельский детектив» завершит расследования в ближайшие полгода Зато сериал «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце и Антоном Хабаровым не собирается заканчиваться

Новости кино «Чебурашка» обогнал «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории российского проката Меньше, чем за две недели показов

Спутник телезрителя «Неудержимые»: Привет из 90-х В ночь с 12 на 13 января, 00:55, СТС

Новости кино Исторический детектив «Безсоновъ» стартует на НТВ 16 января Главную роль сыграл Денис Нурулин

Главная тема Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года Самые ожидаемые зарубежные фильмы ужасов наступившего года в одном обзоре