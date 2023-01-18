«Договорняк»

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Новости кино Там чудеса, там леший бродит: как снимался второй сезон «Территории» с Андреем Мерзликиным и Глебом Калюжным Каким будет продолжение мистического сериала с коми-пермяцким акцентом

Новости кино «Чебурашка» собрал 4 млрд рублей Это первый фильм в истории российского проката, достигший такого феноменального результата

Спутник телезрителя «Завтрак у папы»: Взболтать, но не смешивать! В ночь с 16 на 17 января, 01:20, СТС

Интервью Егор Дружинин: «Я не избалован ни кино, ни театральными ролями, и оттого испытываю определенный творческий голод» Популярный хореограф и актер – о «Вампирах средней полосы», булгаковском Воланде и выборе между кино и танцами

Спутник телезрителя «Крымский мост. Сделано с любовью!»: Переходи на темную сторону 18 января, 21:45, TV1000 Русское кино

Лайфстайл Никита Михалков, Яна Поплавская и Мария Шукшина почтили память Инны Чуриковой Коллеги поделились своими воспоминаниями об актрисе