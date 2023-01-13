«Сильва». Отрывок

Обзор сериалов
Напряженная драма о вспышке ВИЧ-инфекции в Элисте
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Картины, которые ожидаются в кино и онлайн-прокате, если все будет хорошо
Спутник телезрителя
14 января, 23:15, ОТР
Новости кино
Это первый фильм в истории российского проката, достигший такого феноменального результата
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Подробный гид от «Секса, лжи и видео» до «Кими»
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«Золотой Глобус» в объективе Грэга Уилльямса
Спутник телезрителя
17 января, 20:00, СТС
Лайфстайл
По данным РБК, актёров уволили за последовательную критику спецоперации
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