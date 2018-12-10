«Снежные гонки»

Ролики фильмов
Сказочно приличная версия «Дэдпула 2» без мата и крови.
Новости кино
Актёр отказался от идеи дебютировать в режиссуре.
Новости театра
Ролики фильмов
В маленькой живописной деревушке на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает гонки на санках.
Новости театра
В спектакле Ехезкеля Лазарова
«Лолита / Жанна д'Арк» роман Владимира Набокова совмещён с протоколами инквизиционного процесса Орлеанской девы.
Новости театра
Премьера постановки пьесы, написанной специально для актрисы, состоится весной 2019 года.
Рецензии на фильмы
Гофманом тут и не пахнет, неожиданностями - тем более
Лайфстайл
Актер несколько лет боролся с недугом
Ролики фильмов
Жизнь 16-летней девушки переворачивается с ног на голову, когда на поверхность выходит ворох семейных секретов.
Ролики фильмов
Продолжение фильма ужасов 2017 года о студентке Триш, которая изменилась к лучшему, пережив череду собственных смертей.
Спутник телезрителя
9 декабря, 16-00, ТВ-3
Рецензии на фильмы
Клубок комплексов и никакой свободы врагам свободы
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