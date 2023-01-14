«Военно-полевой роман»

Новости кино
События будут развиваться спустя три года после окончания третьего сезона
Новости кино
Выдающемуся грузинскому актеру было 84 года
Новости кино
Это первый фильм в истории российского проката, достигший такого феноменального результата
Новости кино
Зато сериал «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце и Антоном Хабаровым не собирается заканчиваться
Спутник телезрителя
14 января, 23:15, ОТР
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По данным РБК, актёров уволили за последовательную критику спецоперации
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Подробный гид от «Секса, лжи и видео» до «Кими»
Спутник телезрителя
15 января, 19:35, ОТР
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