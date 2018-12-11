«Личные счёты»

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Москвичей ждут 30 фестивалей, 11 театральных лабораторий, 11 творческих встреч, 48 спецпроектов, 78 премьер и другие мероприятия.
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Интервью
Режиссер фильма «Хрусталь» о будущем белорусского кино и о том, как картину принимали в других странах
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Актриса сняла пародию на хейтеров
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Актер спешит жить
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Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров?
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Первый тизер заключительного сезона под названием «Драконий камень».
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Сказочно приличная версия «Дэдпула 2» без мата и крови.
Рецензии на фильмы
Гофманом тут и не пахнет, неожиданностями - тем более
Спутник телезрителя
9 декабря, 16-00, ТВ-3
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