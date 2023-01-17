«Бутон розы». Трейлер на английском языке

Лайфстайл
Причина травмы пока неизвестна
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Актёр рассказал, почему не приезжал в Россию последние годы
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Мягкая сила великой актрисы театра и кино
Лайфстайл
По предварительным данным, актёр умер около месяца назад
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Недавно актёр заявил, что ему безразлична судьба России
Интервью
Популярный хореограф и актер – о «Вампирах средней полосы», булгаковском Воланде и выборе между кино и танцами
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 января, 01:20, СТС
Лайфстайл
Кто будет до смерти надоедать зрителям через 5 лет?
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