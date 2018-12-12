МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Новости
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Кастинг
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
Свободная тема
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Рейтинги
Рейтинг 2.0
Рейтинг 1.0
Кассовые сборы
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество»
«Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
12 декабря 2018
Кот Финдус пытается помочь своему другу, старику Петсону, организовать лучшее в мире Рождество.
размер:
8.25 Mb
просмотров:
805
скачиваний:
0
видео добавил посетитель
omela
Поделитесь с друзьями!
персоны
Штефан Курт
,
Мариан Сегебрехт
,
Макс Хербрехтер
фильмы
Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
12 декабря
«Миллиард»
Александра Бортич
рассчитывает на миллиард из кармана
Владимира Машкова
.
11 декабря
«Клод Моне: Магия воды и света»
Увлекательное путешествие по самым известным картинам художника-импрессиониста.
11 декабря
«Чужая кровь»
Карина Андоленко
страдает от бесплодия и решает усыновить ребенка из детского дома.
11 декабря
«Хрусталь». Отрывок
Алина Насибуллина
отправилась на рынок хрусталя.
МирТесен
Афиша кино >>
Хрусталь
драма, комедия
Беларусь, Германия, Россия, США, 2018
Захочу и соскочу. Супергерои
боевик, комедия
Италия, 2017
Аквамен
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Австралия, США, 2018
Бамблби
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Гринч
детский фильм, сказка
Китай, США, 2018
Импульсо: Больше, чем фламенко
биография, музыкальный фильм
Франция, 2017
Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество
комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2016
Почему мы креативны?
арт-хаус
Германия, 2018
все фильмы в прокате >>
Новости МирТесен
ревью
Новости кино
Леониду Быкову исполнилось бы 90 лет
Создатель картин
«В бой идут одни "старики"»
и
«Аты-баты, шли солдаты»
погиб в автокатастрофе 11 апреля 1979 года.
1 комментарий
Новости кино
«Оскар» может обойтись без ведущего
Американская киноакадемия боится очередного скандала.
Ролики фильмов
«Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество»
Кот Финдус пытается помочь своему другу, старику Петсону, организовать лучшее в мире Рождество.
Новости кино
Премьера «Праздника» состоится в новогоднюю ночь в интернете
Алексей Красовский
отказался от прокатного удостоверения.
Новости кино
Владимир Машков пытается выяснить, сколько у него детей
Тизер фильма
«Миллиард»
.
Ролики фильмов
«Миллиард»
Александра Бортич
рассчитывает на миллиард из кармана
Владимира Машкова
.
Новости кино
Жюльет Бинош выбрали председателем жюри 69-го Берлинале
Фильмом открытия престижного фестиваля станет «Доброта незнакомцев» Лоне Шерфиг.
Рецензии на фильмы
«Счастливый Лазарь»: Лица деревни
Живописная сказка из Италии, выигравшая приз за сценарий в Каннах
Ролики фильмов
«Клод Моне: Магия воды и света»
Увлекательное путешествие по самым известным картинам художника-импрессиониста.
Ролики фильмов
«Чужая кровь»
Карина Андоленко
страдает от бесплодия и решает усыновить ребенка из детского дома.
Дозорные
Новогодний подарок нашим читателям
Разыгрываем смартфон INOI 3 Power!
Интервью
Дарья Жук: «Я с удовольствием ходила на все рейвы»
Режиссер фильма «Хрусталь» о будущем белорусского кино и о том, как картину принимали в других странах
обсуждение >>