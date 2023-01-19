«Эскортница»

Новости кино
Последний ли это рекорд милого ушастика?
Новости кино
Автор сценария Андрей Золотарев при этом намекает, что и второй сезон не станет последним
Обзор сериалов
Напряженная драма о вспышке ВИЧ-инфекции в Элисте
Спутник телезрителя
17 января, 20:00, СТС
Новости кино
Ей было 95 лет
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Кто будет до смерти надоедать зрителям через 5 лет?
Интервью
Популярный хореограф и актер – о «Вампирах средней полосы», булгаковском Воланде и выборе между кино и танцами
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Актёр рассказал, почему не приезжал в Россию последние годы
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