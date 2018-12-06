«Ржевский против Наполеона»

ревью

Интервью Дарья Жук: «Я с удовольствием ходила на все рейвы» Режиссер фильма «Хрусталь» о будущем белорусского кино и о том, как картину принимали в других странах

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Новости кино Александр Петров не будет снимать кино Актёр отказался от идеи дебютировать в режиссуре.

Ролики фильмов «Снежные гонки» В маленькой живописной деревушке на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает гонки на санках.