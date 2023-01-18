«Поэма о Шанъян»

Спутник телезрителя
19 января, 20:45, TV1000 Action
Лайфстайл
По предварительным данным, актёр умер около месяца назад
Лайфстайл
Кто будет до смерти надоедать зрителям через 5 лет?
Спутник телезрителя
17 января, 20:00, СТС
Интервью
Популярный хореограф и актер – о «Вампирах средней полосы», булгаковском Воланде и выборе между кино и танцами
Лайфстайл
Причина травмы пока неизвестна
Новости кино
Каким будет продолжение мистического сериала с коми-пермяцким акцентом
Новости кино
Ей было 95 лет
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