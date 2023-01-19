«Феи: Потерянное сокровище». Трейлер на английском языке

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Сериал «Макс и Гусь» расскажет о главных антагонистах простого пензенского парня

Прилучный, Самбурская, Кологривый и Чеботарев снимаются в спин-оффе «Зёмы»

Из библиотек видеосервисов исчезли «Горбатая гора», «Назови меня своим именем» и «Будет больно»

Роскомнадзор ведет работу над удалением ЛГБТ-пропаганды в интернете

В актерских номинациях заявлены Ана де Армас, Кейт Бланшетт и Брендан Фрэйзер

«Всё везде и сразу», «Элвис» и «Банши Инишерина» номинированы на премию BAFTA

Сериал о Фаине Раневской стартует 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION

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Актёра сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайта обвинили в сексуальном насилии

Он никак не отреагировал на обвинения, но отключил возможность комментировать его посты