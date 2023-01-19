«Скользящие». Трейлер на английском языке

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Компания студентов-экстремалов отправляется в горы отдохнуть и покататься на сноуборде. Они еще не знают, что эта поездка на подъемнике станет для них последней...

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