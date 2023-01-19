«Пастельные воспоминания». Трейлер на японском языке

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Девушка-отаку Идзуми и её единомышленницы вынашивают план по восстановлению утраченных воспоминаний и возвращению Акихабаре былой славы и популярности

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