«Халк против...». Трейлер на английском языке

трейлер

История о новых похождениях невероятного Халка. В этот раз он сразится с Тором и Росомахой

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