«Южный Парк». 26 сезон. Тизер на английском языке

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Сезон наполнен характерным для сериала черным юмором и комичной сатирой с некоторыми новыми проблемами, с которыми сталкиваются люди в Южном парке

«Крушение». Отрывок «Раневская» «Марш утренней зари» «Мажор». ТВ-ролик №2 «Склифосовский 10». ТВ-ролик №2