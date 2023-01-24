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Главная тема Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года Все ожидаемые зарубежные фильмы действия в одном обзоре

Новости кино Премьера сериала «Шаляпин» состоится 13 февраля Проект о легендарном оперном исполнителе покажут на телеканале «Россия» и в онлайн-кинотеатре Okko

Новости кино «Блондинка» лидирует по числу номинаций на «Золотую малину» На звание худшего фильма также претендуют «Морбиус», «Пиноккио», «Доброго траура» и «Русалка и дочь короля»

Новости кино «Чужестранка» завершится восьмым сезоном На смену популярному сериалу придет его приквел с подзаголовком «Кровь от крови»

Рецензии на фильмы Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом Как полнометражное аниме совмещает драмы взросления и гармонию кемпинга