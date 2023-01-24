«Красный Яр»

Рецензии на фильмы
Киномиф Сергея Эйзенштейна вплывает в 2023 год
Спутник телезрителя
23 января, 22:20, СТС
Лайфстайл
Актриса перенесла операцию в декабре прошлого года
Новости кино
За сценарий отвечает Джон Логан, написавший «Гладиатора» и «Авиатора»
Новости кино
На смену популярному сериалу придет его приквел с подзаголовком «Кровь от крови»
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Все ожидаемые зарубежные фильмы действия в одном обзоре
Новости кино
«Аватар
» остался далеко позади
Спутник телезрителя
22 января, 20:15, ОТР
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