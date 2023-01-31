Лайфстайл
XXI церемония вручения кинопремии «Золотой орел»
Спутник телезрителя
В ночь с 31 января на 1 февраля, 01:45, Дом Кино
Лайфстайл
Руководству Universal Pictures не понравились выходки поп-дивы в социальных сетях
Обзор сериалов
Ироничный ретро-детектив НТВ с выразительными обоями
Спутник телезрителя
28 января, 23:30, TV1000 World kino
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Режиссер «Бриллиантовой руки» явно любил Джеймса Бонда, вестерны и фильмы ужасов
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От Михаила Булгакова и Стивена Кинга до жития Оппенгеймера и комиксов
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