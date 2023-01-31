«Сеструха»

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Руководству Universal Pictures не понравились выходки поп-дивы в социальных сетях
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Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Контейнер» – об отношении к суррогатному материнству, российском кино и желании не надоесть зрителям
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Выдающемуся советскому художнику-мультипликатору было 82 года
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Нарушения в работе организма врачи выявили после рождения первенца
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20 ужасных историй: от странного мороженого до жутких котов
Спутник телезрителя
28 января, 23:30, TV1000 World kino
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От Михаила Булгакова и Стивена Кинга до жития Оппенгеймера и комиксов
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Музыка Земфиры, костюмы Balenciaga, рецензия Пронченко
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